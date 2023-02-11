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شمس الكويتية تسخر من أحلام بعد تغريدة التبرع لضحايا الزلزال

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شمس واحلام
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السبت، 11-02-2023 09:21 ص

هاجمت الفنانة شمس الكويتية نظيرتها الإماراتية أحلام وذلك بعد إعلان الأولى التبرع إلى صالح ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا وسوريا.

وعلقت شمس الكويتية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : “احبها لما تتقمصني مرة بالشامة مرة في الشعر والان في الفكر والشخصية  حبيبتي ام فاهد جميلة”.

بينما كانت قالت الفنانة أحلام : “والله ما شاء الله على النفاق تبرعت ب ٢ مليون دولار وماقالت وانت كيف عرفت؟! ولمن تبرعت وكيف ومتى ارجوك بلاش تخريف وضحك على الذقون فقط كلام ونفاق على ناس هزهم وهزمهم الزلزال ؟؟؟!!!! ربي يحفظ حكامنا من كل شر ما قصروا من اول ولا راح يقصرون من تالي #زلزال_ترکیا_وسوريا  #زلزال ”.
وفسر متابعو أحلام تعليق شمس الكويتية على أنه نوعا من السخرية عليها.
وبدأت الفنانة الكويتية شمس تصوير أول مشاهدها فى مسلسل سره الباتع مع المخرج خالد يوسف، فى أولى تجاربها التمثيلية بعد النجاح الكبير الذى حققته فى عالم الغناء.

وكانت توقفت شمس الكويتية عن تصوير مشاهدها فى المسلسل لفترة قليلة بسبب ارتباطها بإحياء حفل العيد الوطنى بدبى.
 

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