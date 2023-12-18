شقيقة نيرة أشرف كادت تواجه مصير أختها والشرطة تنقذها

الإثنين، 18-12-2023
01:07 م
تلقت شروق أشرف، شقيقة الطالبة الراحلة نيرة أشرف
، تهديدا بالقتل من شاب يزعم حبها ويرغب في الزواج بها أو ذبحها حال رفضها.
وسبق أن تلقت الشابة نيرة أشرف
، الطالبة في جامعة المنصورة، تهديدا بالقتل من زميلها محمد عادل، الذي يدعي حبها، ومع تجاهل تلك التهديدات نفذ الشاب كلامه وذبحها بجوار سور الحرم الجامعي، وحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ الحكم عليه 14 يونيو/حزيران الماضي.
ونشرت شروق، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، منشورا يكشف عن تفاصيل الرسائل التي أرسلها الشاب لوالدها، متضمنة تهديده بقتلها.
وبصحبة والدها، حررت شروق أشرف محضرا بالواقعة في قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، اتهمت فيه الشاب صاحب الرسائل بتهديدها بالقتل، وأرفقت بالمحضر صورًا ضوئية بالرسائل التي أرسلها المتهم.
من جانبها ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الهرم التابع لمديرية أمن الجيزة، خلال 24 ساعة، القبض على المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف
بعد تحريرها محضرا رسميا.
وتبين من التحريات الأمنية أن المتهم أرسل إلى والد نيرة أشرف
رسائل عبر تطبيق "تيك توك"، وأخبره فيها بأنه يريد الزواج من ابنته شروق وإلا سيكون مصيرها من مصير شقيقتها نيرة، ثم عاد وأرسل رسالة إلى شروق عبر صفحتها على "فيسبوك".
وفحوى تلك الرسائل أن الشاب يحبها ويريد الزواج منها، وأنه لن يترك أحدا يتزوج منها وإذا رفضت الزواج منه سينهي حياتها مثل شقيقتها نيرة.
وقالت شروق أشرف، في تصريحات، إن الشاب أرسل لها بأنه طالب في كلية الهندسة ويقطن في المعادي بالقاهرة، لكن التحريات أثبتت أنه طالب بأحد المعاهد ويعمل في مطعم، وأنه لا يقطن في المعادي.
كما تبين أن الشاب أخبرها بأن أحد أقاربها هو من وجهه لإرسال الرسائل إليها هي ووالدها، يكون فحواها أنه يريد الزواج منها، وفي حالة عدم الرفض سيكون مصيرها من مصير شقيقتها نيرة.