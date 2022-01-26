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شدها من شعرها وأوقعها أرضًا..جوهرة تتعرض للإغماء بعد ضربها في فرح (فيديو)

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الأربعاء، 26-01-2022 10:44 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء شاب على الراقصة الروسية، جوهرة، خلال إحيائها حفل زفاف.
وكشف باسم عبد المنعم، مدير أعمال جوهرة، في تصريحات صحفية، عن حيثيات الحادثة موضحا أنه وقع اشتباك مع معجب أصر على التقاط صورة تذكارية معها خلال إحيائها فقرتها في حفل زفاف.
وأكد على أنها "خرجت من ذلك المشكل بخير، ولكن كان الموقف غريبا، حيث كانت جوهرة تحيي حفل زفاف، وفجأة ظهر أمامها أحد الحاضرين وأصر على التقاط صورة تذكارية معها أثناء تقديمها وصلتها الراقصة".
وأضاف عبد المنعم أن الحراس الشخصيين للراقصة الروسية تدخلوا لمنعه من ذلك، ففاجأ المعجب الجميع بالاشتباك مع جوهرة وشد شعرها، انتقاما منها لتدخل الحراس، ما ادى إلى سقوطها أرضًا وفقدانها الوعي للحظات.
اضغط هنا لمطالعة الفيديو:
 

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