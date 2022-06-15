شاهد.. يسجل فيديو بوصيته ثم يلقي بنفسه في النيل

وثّق تاجر سوداني اللحظات
الأخيرة من حياته قبل الانتحار بمياه النيل، بسبب معاناته من مضاعفات مرض الفشل
الكلوي.
وفي التفاصيل فوجئ عشرات
المارة والسيارات برجل يوقف عربته عند كبري الحلفايا "الرابط بين مدينتي
الخرطوم بحري وأمدرمان" ويترجل منها، ليقفز مسرعاً دون سابق إنذار إلى مياه
نهر النيل قبالة منطقة الحلفايا شمالي العاصمة السودانية الخرطوم.
وبحسب المصادر- التي نقلت
عنها العربية-، فإن الرجل يعمل تاجرا للسيارات في سوق "الكرين" أحد أشهر
أسواق السيارات بالخرطوم، وأنه قرر وضع حد لحياته للتخلص من وطأة ألم معاناته من
الفشل الكلوي.
وقال في المقطع الذي يمتد
لدقيقة ونصف تقريباً، أنه قرر وحده دون مشاركة أحد، وبكامل قواه العقلية، القفز من
فوق الجسر بقصد الانتحار، مشيرًا إلى أنه ضاق ذرعا بالحياة ولم يعد يريد أن يتعذب
ويعذب من حوله، طالبا الدعاء والعفو.
كما ختم المقطع بطلب إلى
أحبابه، عدم البكاء عليه أو إقامة سرادق عزاء.