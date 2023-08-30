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شاهد.. مُلحن يقرأ القرآن على نغمات العود ونقيب القراء يهدد بمقاضاته

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ملحن
الأربعاء، 30-08-2023 10:18 ص

انتقد الشيخ محمد حشاد نقيب القراء في مصر، ظهور مُلحن وهو يقرأ القرآن الكريم بالمقامات وهو يعزف على آلة العود الموسيقية.

ووصف "حشاد" المشهد، بأنه ازدراء للأديان، قائلًا: " في الفيديو كانوا قاعدين يضربوا بالعود ومش عارفين يقرأوا القرآن صح، المفروض اللي عايز يتعلم المقامات يحفظ القرآن وهو هيتعلمها، دا تهريج ولا يصح".

وأكد "حشاد"، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال قراءة القرآن بهذا الشكل، مشيرًا إلى أنهم بصدد تقديم بلاغ للنيابة لأن هذا المشهد ازدراء للأديان، ولا يجوز الجمع بين قراءة القرآن والعزف على الآلات الموسيقية.


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