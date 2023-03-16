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شاهد.. مُسن يتزوج طفلة عمرها 9 سنوات

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الرجل والطفلة
Native
Teads
الخميس، 16-03-2023 01:05 م
وثق مقطع فيديو زواج رجل في عمر الخمسين تقريبا من طفلة عمرها 9 سنوات على الأكثر.

وبحسب الفيديو، فإن الواقعة حدثت في إحدى الدول الأفريقية وذلك بحسب لون بشرة العريس والعروسة.

لكن الفيديو يشير أيضا إلى موافقة العروس حيث لم تبد أي اعتراضا أو علامات غضب، وعلى النقيض تماما ظهرت مبتسمة ما يشير إلى رضاها عن الزيجة.

ويقوم العريس باحتضان عروسته الصغيرة وكشف وجهها لتبدو سعيدة بإتمام الزواج.
فيما نال الرجل وأهل الطفلة على انتقادات وهجوم كبير من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

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