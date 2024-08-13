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شاهد ماذا حدث لحظة نطق القاضي بالحكم على عصام صاصا

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الثلاثاء، 13-08-2024 10:17 ص

 

وثق مقطع فيديو لحظة نطق قاضي محكمة جنايات الجيزة بالحكم على مطرب المهرجانات عصام صاصا، والذي قضى بحبسه 6 أشهر مع الشغل، في القضية المرفوعة ضده بتهمة دهس شخص على الطريق الدائري في الطالبية، وقيادة سيارته تحت تأثير المواد المخدرة.

وأظهر الفيديو حالة من الصخب والهرج من الحضور داخل المحكمة أثناء النطق بالحكم.

ورصدت مقاطع فيديو أخرى لقطات لمؤدي المهرجانات عصام صاصا داخل قاعة المحكمة، حيث ظهر وهو يرتدي كمامة وتيشرت أسود ويحمل المصحف، أثناء انعقاد الجلسة الثانية من محاكمته بتهمة القتل الخطأ.


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