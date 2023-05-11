الجمعة 12 مايو 2023
توقيت مصر 06:52 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد الضجة.. حسام موافي عن سمية الخشاب: "والله ما اعرف شكلها"

شاهد لحظة وفاة ملاكم خلال نزال على الهواء

إعلامي سعودي يكشف تفاصيل صادمة: مواطن عاشر ابنته بسبب المخدرات

نائب يهاجم وزير النقل: "غرقتونا وخنقتونا احنا واللي خلفونا" (فيديو)

رهف القحطاني تعترف بسر لأول مرة: أدمنت المخدرات

محامي حسن شاكوش يكشف مفاجآت بعد التحقيق مع موكله أمام النيابة

ينهال على عريس ابنته بالحذاء أمام المعازيم في حفل الزفاف لسبب صادم

محامي ضحيتي وفاء مكي يفجر مفاجأة: فعلت معهن أمر مخل بالآداب

الحكومة تكشف عقوبة منع المحجبات من دخول المطاعم

قرار حكومي بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى

شاهد لحظة وفاة ملاكم خلال نزال على الهواء

645c8f954236046e3a388544
الملاكم
الخميس، 11-05-2023 12:22 م

توفي الملاكم الفلبيني كينيث إيجانو البالغ 22 عاما، بعد انهياره في الحلبة على الرغم من محاولة أسطورة الملاكمة العالمية ماني باكياو اليائسة للمساعدة.

وعانى إيجانو من نزيف في المخ نتيجة إصابات لحقت به خلال نزال جمعه مع جيسون فاكولارين الأسبوع الماضي في أحدث سلسلة Blow by Blow التي يديرها بطل العالم السابق باكياو البالغ 44 عاما وهو الملاكم الوحيد في التاريخ الذي فاز بألقاب في ثماني فئات وزن مختلفة.

ونجح الملاكم الفليبيني إيجانو في هزيمة مواطنه جيسون فاكولارين، بقرار إجماعي من الحكام.

 

لكنه فقد الوعي في الحلبة وحرص أسطورة الملاكمة الفلبينية باكياو على تقديم المساعدة لإيجانو على الفور وتم نقله إلى المستشفى، وبعد أربعة أيام تم الإعلان عن وفاته من قبل المجلس الفلبيني للألعاب والترفيه.

 

وقال باكياو: "لا يوجد شيء أغلى من حياة الإنسان."

 

وأضاف لاحقا: "الملاكمة حقا رياضة خطرة ولا يستحق الملاكمون سوى الاحترام وهم يضعون حياتهم على المحك".

 

يذكر أن إيجانو البالغ 22 عاما حقق في مسيرته الاحترافية، سبعة انتصارات (ثلاثة منها بالضربة القاضية) وتعرض لهزيمة واحدة.
شاهد الفيديو هنا

إقرأ ايضا

645cac9b42360475382d7c6a

بعد الضجة.. حسام موافي عن سمية الخشاب: "والله ما اعرف شكلها"

تنزيل (2)

إعلامي سعودي يكشف تفاصيل صادمة: مواطن عاشر ابنته بسبب المخدرات

تنزيل (1)

نائب يهاجم وزير النقل: "غرقتونا وخنقتونا احنا واللي خلفونا" (فيديو)