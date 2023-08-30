شاهد.. لحظة غرق مركب سياحي ضخم في النيل بالأقصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لغرق مركب سياحي في مدينة الأقصر جنوبي البلاد، ما أسفر عن فقد اثنين من طاقمه.
انتقل المحافظ المستشار مصطفى ألهم إلى موقع المركب السياحي الغارق في الأقصر، وتابع أعمال انتشال جثماني الضحيتين في الحادث.
وفجر المحافظ مفاجأة بشأن المركب، حيث تبين أنه فندق عائم لا يعمل منذ عام 2010، ولا يوجد على متنه سوى العمال والطاقم الملاحي ولكن رخصته الملاحية سارية.
وكانت محافظة الأقصر أصدرت بيانًا صحفيًا كشفت خلاله تفاصيل غرق المركب، وذكر البيان أن غرفة عمليات المحافظة تلقت صباح اليوم الثلاثاء، بلاغًا بحدوث غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل، والذي تجرى به أعمال صيانة وتطوير على كورنيش النيل بمدينة الأقصر.
وتابع البيان أنه بالتواصل مع الترسانة النيلية والملاحة النهرية وشرطة المسطحات لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع الفندق العائم، وأكد البلاغ أن الحركة الملاحية بمجرى النيل تعمل بصورة طبيعية.
وأضاف البيان أنه تبين من خلال حصر العاملين والطاقم فقد شخصين اثنين منهم، وجاري تمشيط المنطقة عن طريق الإنقاذ النهري، وإخطار الجهات المختصة والنيابة العامة.
وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الأقصر جثمان عامل آخر من أفراد المركب السياحي الغارق في نهر النيل بالأقصر يدعى أحمد السيد 30 سنة، ليصل عدد المتوفين جراء الحادث إلى شخصين.
وقال شهود عيان أن السيد حاول إنقاذ زميله الذي لقى مصرعه غرقًا على متن المركب الغارق إلا أنه لحق به ولم يستطع الخروج من الماء.
وكانت قوات الإنقاذ النهري في الأقصر قد انتشلت أحد أفراد المركب السياحي الغارق في الأقصر ويدعى حسين المغربي 21 سنة مقيم بقرية إدفا في محافظة سوهاج، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر.