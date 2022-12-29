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شاهد لحظة حرق جثمان الفنانة شارما بعد انتحارها ورد فعل والدتها

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الفنانة الراحلة
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الخميس، 29-12-2022 09:20 ص

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة حرق جثمان الفنانة الهندية تونيشا شارما البالغة من العمر 20 عامًا، بعد التخلص من حياتها.

وأظهر الفيديو انهيار والدة " الفنانة الهندية، وسط حزن وصدمة ذويها وأصدقائها ، حيث عٌثر عليها منتحرة في موقع تصوير مسلسلها الجديد .

 

وأوضح الفيديو، جلوس والدة "تونيشا" على كرسي ، عقب انتهاء مراسم تشييع جثمانها وإحراقه ، وهي في حالة إغماء من الحزن على ابنتها ، فيما يحاول أقاربها وأصدقاؤها إفاقتها ومواساتها في فقدان نجلتها الشابة .

 

يٌذكر أنه كان قد عُثر على جثمان "تونيشا" داخل غرفتها بموقع تصوير مسلسلها الجديد ، عقب انتحارها ، حيث أثبت تقرير الطب الشرعي بأنه لم يتم العثور على أي علامة على جسدها سوى علامة الخنق العميق على رقبتها ، وفقا لـ " فوشيا" .

 

وتم حرق جثمانها في منطقة طريق "ميرا" الهندية ، حيث تحرق الجثث بحسب الطقوس الهندوسية قبل دفن رفاتها .
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