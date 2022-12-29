شاهد لحظة حرق جثمان الفنانة شارما بعد انتحارها ورد فعل والدتها





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة حرق جثمان الفنانة الهندية تونيشا شارما البالغة من العمر 20 عامًا، بعد التخلص من حياتها.

وأظهر الفيديو انهيار والدة " الفنانة الهندية، وسط حزن وصدمة ذويها وأصدقائها ، حيث عٌثر عليها منتحرة في موقع تصوير مسلسلها الجديد .

وأوضح الفيديو، جلوس والدة "تونيشا" على كرسي ، عقب انتهاء مراسم تشييع جثمانها وإحراقه ، وهي في حالة إغماء من الحزن على ابنتها ، فيما يحاول أقاربها وأصدقاؤها إفاقتها ومواساتها في فقدان نجلتها الشابة .

يٌذكر أنه كان قد عُثر على جثمان "تونيشا" داخل غرفتها بموقع تصوير مسلسلها الجديد ، عقب انتحارها ، حيث أثبت تقرير الطب الشرعي بأنه لم يتم العثور على أي علامة على جسدها سوى علامة الخنق العميق على رقبتها ، وفقا لـ " فوشيا" .

وتم حرق جثمانها في منطقة طريق "ميرا" الهندية ، حيث تحرق الجثث بحسب الطقوس الهندوسية قبل دفن رفاتها .

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