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شاهد لحظة الحكم بإعدام القاضي قاتل زوجته شيماء جمال.. «أنا آسف ضيعت مستقبلي»

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أيمن حجاج
Native
Teads
الأربعاء، 17-08-2022 10:34 ص

أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستاؤ- بشكل مؤقت- على قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال على يد زوجها المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة، وشريكع حسين الغرابلي.
وقررت المحكم - بإجماع الآراء - إحالة أوراق القاضي و شريكه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما .

و حاول محامي المتهم أيمن حجاج المطالبة بإحالته إلى مستشفى الأمراض العقلية للكشف على حالته النفسية والعقلية لكن المفاجأة أن المتهم كذّب محاميه وقال إنه ارتكب الجريمة في حالة عقلية ونفسية طبيعية .

وأشار إلى أنه قتل المجني عليها بسبب أنها هاجمته وقالت له (شكلك عايز تحّصل ابنك اللي مات ) ، مؤكدا أن ابنه المتوفي نقطة ضعف لديه وأنه قتلها لأنها تحدثت عنه في لحظة غضب.
وأشار إلى أن شريكه أخفى معه الجثة (وهو ما ينافي تصريحاته بشأن اشتراكهما سويا في التخطيط للجريمة ) ، مضيفًا : أنا آسف .. ضيعت مستقبلي.
 

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