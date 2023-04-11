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شاهد لحظة الحكم بإحالة أوراق قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها للمفتي ورد فعلها

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المتهمة
Native
Teads
الثلاثاء، 11-04-2023 12:26 م

 

 

أحالت محكمة جنايات كفر الشيخ ، أوراق قضية رجل وامرأة ، لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهما، بتهمة قتل زوجها على خلفية علاقة غير شرعية بينهما، وحددت جلسة الخميس 13 أبريل للنطق بالحكم.

 

وبعد صدور الحكم دخلت المتهمة في حالة صراخ وبكاء، وقالت : "أنا عملت إييييه..أنا ماعملتش حاجة"بينما انهار المتهم، وأهلهما خارج المحكمة، فيما أطلق أهالي القتيل الزغاريد وهتفوا «الله أكبر ويحيا العدل» خارج المحكمة.

وتبين أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، وأعد لذلك سلاحًا أبيضً واتصل بالمجني عليه وطلب منه توصيله لوجهة أرادها ،ثم استدرجه إلى مكان ناء وما أن شاهده منفردًا عاجله طعنًا بالسكين حتى أزهق روحه.

أما المتهمة الثانية فاشتركت مع المتهم الأول في ارتكاب الجرم محل الاتهام الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة، بأن وسوست له بقتله وما أن لقى قبولها حتى خططت ودبرت له ومعه على كيفية قتل المجني عليه وساعدته بأن أقنعت المجني عليه بلقائه رغم تعبه، ما سهل له مشاهدته وطعنه بسلاحه الأبيض دون مقاوم منه مزهقًا روحه.
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