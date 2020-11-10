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شاهد.. لحظة اقتحام مبنى الحكومة الأرمنية وتدمير محتوياته

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اقتحام مبنى الحكومة الأرمنية
 
الثلاثاء، 10-11-2020 01:48 م إيمان هاني
عرضت قناة "روسيا اليوم" ، مقطع فيديو يرصد لحظة اقتحام عدد من المتظاهرين الغاضبين لمبنى الحكومة الأرمنية في العاصمة يريفان، احتجاجًا على قرار وقف الحرب في قره باغ.
واقتحم المتظاهرون الغاضبون المبنى ودمروا أثاث المبنى الحكومي وكسروا محتوياته، وسط قاعة المجلس الوزاري.
وكان رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أعلن أنه وقع على اتفاق وقف القتال في إقليم قره باغ بتوصية من قيادة القوات المسلحة، مضيفًا: "وجدنا أنفسنا في موقف لم يكن فيه بديل عن توقيع الاتفاق".
وقال باشينيان في كلمة عبر "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "الجيش قال إن علينا التوقف، لأن لدينا مشاكل معينة واحتمالات حلها غير واضحة، والموارد نفدت".
أشار باشينيان أيضا إلى وجود عدد من المشاكل في عمل القوات المسلحة، منها أنه كانت هناك عشرات الحالات عندما لم يسمح سكان مناطق معينة للجيش بإعادة نشر قواته، إضافة إلى مشاكل في التجنيد، والمستوى المتدني القدرة القتالية لفصائل المتطوعين، وحالات الفرار من الخدمة.
وأكد باشينيان أن محتوى البيان بشأن وقف القتال في قره باغ "ليس لصالح الجانب الأرمني، لكن لو لم يتم توقيعه، لكان ذلك سيؤثر سلبا على قدراتنا القتالية".
شاهد الفيديو..
 

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