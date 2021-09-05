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شاهد.. لحظة اعتقال رئيس غينيا جراء انقلاب عسكري

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ا
Native
الأحد، 05-09-2021 05:50 م

تداولت وسائل إعلام لقطات تظهر رئيس غينيا ألفا كوندي عقب اعتقاله اليوم الأحد جراء انقلاب عسكري شهده بلده.
وتظهر هذه اللقطات الرئيس كوندي البالغ من العمر 83 عاما محاطا بمجموعة من العسكريين في مكتبه وداخل مركبة.
وكان زعيم الانقلابيين، وهو قائد وحدة المهام الخاصة في الجيش الغيني، مامادي دومبوي، صرح في كلمة مسجلة، أن مؤيديه ألقوا القبض على الرئيس كوندي البالغ من العمر 83 عاما، مشيرا إلى أن الانقلابيين اتخذوا أيضا إجراءات أخرى، منها حل الحكومة ووقف العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد.
ودعا دومبوي، وهو عنصر سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي ويترأس وحدة المهام الخاصة المذكورة منذ تشكيلها عام 2018، العسكريين إلى البقاء في ثكناتهم، محملا الحكومة المسؤولية عن تردي الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وإساءة العدالة وسحق حقوق المواطنين وعدم احترام المبادئ الديمقراطية وتسييس المسائل الإدارية، بالإضافة إلى الفساد.
وشهدت مناطق متفرقة من عاصمة غينيا مدينة كوناري منذ صباح اليوم إطلاق نار كثيفا.
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