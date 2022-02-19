شاهد.. لحظة إعدام الرئيس العراقي عبدالكريم قاسم

السبت، 19-02-2022
09:42 ص
كشف نجل وزير خارجية العراق الأسبق زياد طارق عزيز خلال لقاء
له مع برنامج "السطر الأوسط" المذاع على قناة "mbc" تفاصيل اللقاء الأول بين الرئيس
العراقي الراحل صدام حسين
ووالده.
كما عرضت القناة تقريرا أظهر لحظة إعدام الرئيس العراقي
الأسبق
عبدالكريم قاسم.
وقال زياد خلال اللقاء: في تقديري أن الرئيس الراحل صدام
حسين رأى أن والدي الشاب المثقف الذي يمكن الاعتماد عليه لتطوير ثقافة حزب البعث وأسند
له مهمة إدارة تحرير جريدة الثورة وأيضا منصب وزير الإعلام. لافتا إلى أن علاقة والده
بصدام حسين
كانت "صداقة ".
وحول ما تم تداوله عن اتهام أحمد حسن البكر الذي تولى رئاسة
العراق آنذاك لوالده بأنه جاسوس أكد أن تاريخ ومسيرة والده المهنية تثبت أنه ليس جاسوس
.موضحا أن علاقة والده بالبكر كانت علاقة رئيس بـ "مرؤوس" ولم تصل إلى القطيعة.
ومضى قائلا: "إذا كان البكر يرى أنه جاسوس كان يمكن أن يصدر قرارا بإقالته من
منصبه."
وفي السياق نفسه عرضت القناة تقريرا عن انتهاء حُكم عبدالكريم
قاسم وإعدام
ه بعد انقلاب عام 1963 .
وذكر "التقرير" أن مجموعة من الضباط نفذوا انقلابا
عام ١٩٦٣ أطاح بعبدالكريم قاسم وتم اعتقاله وتصوير إعدام
ه في مبنى الإذاعة بعد محاكمة
عسكرية عاجلة وذلك في ٩ فبراير ١٩٦٣.
وأضاف التقرير: بعد إعدام
قاسم وصل إلى الحكم عبدالسلام عارف
الذي فتح صفحة جديدة لعودة صدام حسين
من القاهرة وطارق عزيز من سوريا وغيرهم من أعضاء
حزب البعث اللاجئين في الخارج.
وتابع التقرير: لم يتولى عبدالسلام عارف الحكم فترة طويلة
حيث توفي إثر سقوط طائرته في ظروف غامضة وتولى شقيقه عبدالرحمن عارف الحكم لمدة عامين
حيث أجبر على الاستقالة بعد تحركات عسكرية فتحت الطريق أمام أحمد حسن البكر الذي قرب
صدام حسين
وجعله نائبا للرئيس.