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شاهد.. كمسري يعتدي على أمين شرطة بالضرب المبرح بسبب تذكرة

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الأربعاء، 14-07-2021 09:35 م


تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو اليوم الأربعاء، لاعتداء وحشي من عدد من الكمسارية على أمين شرطة مرتديًا زيه الميري، بسبب عدم دفع ثمن التذكرة، بمحطة بركة السبع.
وكتب أحد ناشري الفيديو: "بخصوص الكمسارية بتوع القطارات نفس الواقعة بتاعت كمسري قطر منوف حصل في القطار الروسي خط القاهرة إسكندرية الساعة ٩ونصف للأسف الشديد أن الواقعة مع امين شرطه لابس ميري اتلموا عليه الكمسارية وضربوه عشان التذكرة،  الكمسري قلو هسلمك، الراجل قالو مش معايا فلوس بس برضومفيش اتلموا عليه وضربوه، حاجه تصعب علي الناس كلها في محطة بركة السبع".
وأثار مقطع الفيديو جدلًا كبيرًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك عقب واقعة سيدة قطار منوف.

 

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