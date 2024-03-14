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شاهد.. قاتل شقيقته "عروس بورسعيد" يصفق بعد حكم القاضي بإعدامه

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المتهم
الخميس، 14-03-2024 12:58 م

وثق مقطع فيديو لحظة، إصدار محكمة جنايات بورسعيد، أمس الأربعاء، حكما بمعاقبة المُدان بقتل شقيقته أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد والمعروفة إعلاميا بقضية عروس بورسعيد، بالإعدام شنقا.
وأبان الفيديو ردة فعل المتهم بعد صدور الحكم عليه، حيث قام بالتصفيق وهو داخل قفص الاتهام.
وكان المتهم ارتكب جريمته عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب تنمر شقيقته عليه، وتمييز وتفريق الأب للضحية في المعاملة عن الجاني. حسب التحقيقات.
وقال المتهم في اعترافاته بارتكاب الجريمة: "أنا كان قصدي انتقم منها وأموتها لأنها دمرت حياتي".


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