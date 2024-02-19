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قتل زوجته وصديقه واثنين آخرين.. حكم نهائي ضد سفاح الجيزة

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قتل زوجته وصديقه واثنين آخرين.. حكم نهائي ضد سفاح الجيزة

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السفاح
الإثنين، 19-02-2024 11:12 ص

قضت محكمة النقض في مصر برفض الطعن المقدم من دفاع سفاح الجيزة، الذي قتل 4 أفراد ودفن جثامينهم.
حكم نهائي
وقضت المحكمة، الأحد، بتأييد إعدام المتهم قذافي فراج عبد العاطي، كما أيدت في وقت سابق حكمين نهائيين ضده وهما حكم الإعدام في واقعة قتل فتاة الإسكندرية، وحكم المؤبد في قضية تزوير.

قتل صديقه
وكشفت التحقيقات أن المتهم وفي عام 2015 قرر التخلص نهائياً من صديق عمره رضا محمد، الذي يعمل مهندساً في إحدى الدول العربية منذ 20 عاماً، حيث كان صديقه الوحيد والأمين على أسراره وجميع ممتلكاته أيضاً، ويدير تجارته بعدما أصبح عائقاً أمام حلمه في امتلاك ثروته، فقتله بالسم ودفنه داخل قبر أعده مسبقاً في المنزل.
وبعد تلك الجريمة انتحل المتهم هوية صديقه واسمه، وسافر إلى الإسكندرية، وخلال 5 سنوات تزوج باسم صديقه وسرق بعض زوجاته، بينهن طبيبة، حتى سقط في يد الشرطة.
وأنهى المتهم حياة زوجته الأولى فاطمة زكريا بالقتل، حيث دعاها لتناول العشاء، ودس لها السم وضربها بآلة حادة على رأسها، ووضع جثمانها في "فريزر" كبير لحين تجهيز قبرها بجوار قبر صديقه.
كما قتل المتهم فتاة تدعى نادين كانت تعمل في إحدى المكتبات التي استولى عليها من صديقه وقتلها لخلافات بينهما، ودفنها بجوار جثة زوجته وصديقه، ثم توجه إلى الإسكندرية، وهناك واصل ارتكاب جرائمه، حيث قتل عاملة بمحل أدوات كهربائية يملكه بعد أن تنصل من وعوده لها بالزواج.

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