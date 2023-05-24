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شاهد.. فيفي عبده بالمايوه في حمام السباحة مع حفيدها: أحلى حضن

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فيفي عبده
الأربعاء، 24-05-2023 09:28 ص

نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو من داخل حمام سباحة، وظهرت فيه بملابس السباحة "المايوه" رفقة طفل صغير.

 

وشاركت فيفي عبده الفيديو مع متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وتبين أن الطفل الذي رافقها هو حفيدها "كمال" من ابنتها "هنادي".

وعلقت الفنانة والراقصة الاستعراضية على مقطع الفيديو، قائلة: "بسم الله ما شاء الله الله أكبر.. أحلى حضن في حياتي".

وأرفقت فيفي عبده مع الفيديو أغنية الفنانين المصريين محمود العسيلي وأنغام "شبر ونص".

وتوجهت فيفي عبده بالدعاء إلى الله لكي يحفظ حفيدها وأبناء وأحفاد متابعيها، قائلة: "ربنا يحفظ أولادكم وأحفادكم ويبارك فيهم.. قولوا آمين".

وفي لقاء تليفزيوني سابق، تحدثت فيفي عبده عن أحفادها، وقالت: "أحب أحفادي جدًا، وأحب أن يقال لي (يا تيتا)، وأتمنى من الله أن يمد عمري لأستمتع ببراءة وحب أحفادي".


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