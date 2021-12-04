شاهد.. عيد ميلاد رانيا يوسف: الجميع بالأحمر القصير (رقص وإثارة)

السبت، 04-12-2021
10:44 ص
نشرت الفنانة رانيا يوسف
، مقطع فيديو قصير، وعدة صور لها
عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، من حفل عيد ميلادها الأخير في أحد أماكن السهر،
والذي كان كل حضوره من النساء، تحت عنوان «الدخول بالملابس الحمراء».
وظهرت رانيا يوسف
، في صور وفيديوهات عيد ميلادها بفستان
أحمر قصير، وهي ترقص
وتلهو مع باقي الحاضرات للحفل وهن يرتدين الأحمر أيضًا، الذي كان
زيًا رسميًا للحضور.
وأثار الحفل العديد من الجدل بين رواد مواقع
التواصل الاجتماعي، متسائلين عن سر "القمصان الحمراء"، ووجه البعض
انتقادات لرانيا يوسف
بسبب تعمد إثارة الجدل.
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