شاهد.. عروسي الإسماعيلية يظهران في أحضان بعضهما داخل شقتهما

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار الجدل الواسع، والذي يُظهر واقعة مؤسفة، غريبة في شارع السلطان حسين بالإسماعيلية، للمرة الأولى التي نشاهد فيها مشهد مختلف في يوم الزفاف.ذهب عريس لاصطحاب عروسته من أحد مراكز التجميل بشارع السلطان حسين، في مدينة الإسماعيلية، وقبل أخذ عروسته، أخبرته شقيقته أن العروس تحدثت معها بصوت مرتفع أمام الناس، ما جعلته يستشيط غضبًا، وينهال بالضرب على العروس، ويحاول حملها داخل سيارة الزفاف عنوة .بعد ان سيطرت حالة من الغضب بين جميع المواطنين، بعد مشاهدتهم الفيديو الذي يُظهر ضرب العريس لعروسته أمام الناس، فوجئ الجميع بفيديو جديد يظهر فيه العروسين وامامهم الحمام، والعشاء في شقتهم.أكد والد العريس أن العروسين أبناء عمومه، وأن ما حدث هو ان العروسة سقطت وحدها على الأرض، نافيًا ان تكون قد تعرضت للضرب أو الإهانة، كما ذكر البعض، وأن هناك قصة حب عمرها 13 عام بين الزوجين.علقت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة على واقعة حفل زفاف عروس الإسماعيلية، صاحبة الواقعة الشهيرة ، وأظهرت قيام الزوج بضربها في الشارع أمام المارة، من خلال منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».كتبت الدكتورة مايا مرسي: « ياراجل "الرجال لا يضربن النساء".. ياراجل يتضرب مراتك وهي بفستان الفرح.. ياراجل بتضربها في الشارع وقدام الناس»، ثم وجهت مايا مرسي حديثها للزوجة قائلة: «ياعروسة انت عملت صلح بس افتكري الصلح مش خير خالص في حالتك، مش هنستغرب ابدًا ان يتهور عليكي ويقتلك، أو يضربك أمام أولادك أو في الشارع تاني وانت معك الولاد، إن غياب التربية والاحترام والمرؤة هم بداية انهيار الأسرة».