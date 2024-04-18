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شاهد..صحفي إسرائيلي يشتم مذيع العربية وينهي معه المقابلة

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الخميس، 18-04-2024 11:09 ص

وثق مقطع فيديو ملاسنة بين مذيع العربية طاهر بركة والصحفي الإسرائيلي عيدان رونين بعدما سأله عن التباين في المواقف بين واشنطن وتل أبيب حول الرد المحتمل على هجمات طهران.
ولم يجب رونين على السؤال ورفض إطلاق مصطلح "تل أبيب" كعاصمة لإسرائيل قائلا: "أنا لا أقبل وصف تل أبيب بأنها عاصمة إسرائيل"، مضيفا "أنصحك أن تسمي الأمور بمسميات حيادية وتقول إسرائيل بدلا من تل أبيب أو القدس".
ويرد مذيع العربية على الصحفي الإسرائيلي قائلا: "هذا شغلي مش شغلك وهذه المصطلحات نحن من نحددها في قناة العربية وفي الإعلام العربي بحكم مصالحنا السياسية وأوضاعنا الداخلية وليس كما ترتأون".
وطرح بركة السؤال مرة ثانية على الصحفي الإسرائيلي حول خيارات الرد على إيران، لكنه لم يجب وعاد لنفس النقطة قائلا: "أنت تستخدم مصطلح تل أبيب وأنا أستخدم أورشليم القدس العاصمة قبل 3 آلاف سنة" حسب زعمه.
بعدها علق مذيع العربية قائلا: كلامك هذا مردود عليه في الأمم المتحدة ويبدو أنه ليس لديك إجابة على السؤال وتأخذ الحوار إلى منطقة أخرى أو خائف من الإجابة"، ليرد الصحفي الإسرائيلي على طاهر بركة قائلا : "أنت واحد سفاح"، ثم يغادر المقابلة.


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