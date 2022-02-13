الأربعاء 16 فبراير 2022
توقيت مصر 14:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أيمن يونس يتوعد نجلي مرتضى منصور: «احنا رجالة وهاخد حق أمي»

الفيديو المتسبب في إيقاف عمر كمال عن الغناء في مصر

نكشف حقيقة وفاة اليوتيوبر السعودي ريان جيلر

بسبب ملابسها الجريئة.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بالإعلان عن ديانتها الحقيقية

تهز الكويت.. تسريب فيديو مخل لدبلوماسي كويتي يثير ضجة

وفاة طفل جزائري على طريقة الطفل ريان

تسريب صوتي لنجلي مرتضى منصور يثير ضجة كبيرة..ماذا قال أمير مرتضى؟

قتل مصري في الكويت وإلقاء جثته في الشارع

عمر كمال يُعلق على قرار وقفه عن الغناء في مصر

تحول إلى مأتم.. وفاة والدة عريس أثناء الرقص معه في حفل الزفاف

ADS
 

شاهد.. رجم رجل بالحجارة حتى الموت بسبب ما فعله داخل مسجد

تنزيل
ا
Native
Teads
الأحد، 13-02-2022 04:05 م

رجم حشد غاضب في باكستان رجلا أربعينيا بالحجارة، قالوا أنه بسبب حرقه لمصحف داخل مسجد في قرية نائية في ولاية البنجاب بشرق باكستان.
وقال تشودري عمران، الناطق باسم الشرطة الباكستانية، إن خادم مسجد في القرية قال إنه رأى الرجل يحرق مصحفا مساء السبت، وأخبر عددا من السكان قبل إبلاغ الشرطة.
وأضاف عمران أن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث، حيث وجدت الرجل محاطا بسكان غاضبين، وظل يلقون عليه الحجارة حتى الموت، وعلقوا جثته على شجرة. وضربوا الضباط الذين حاولوا إنقاذه من بين أيديهم.
وذكرت مصادر أن الضحية يدعى مشتاق أحمد، 41 عاما، و يعاني من اضطراب عقلي خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وكان يحاول حرق مصحف داخل المسجد.
 

إقرأ ايضا

Capture

الفيديو المتسبب في إيقاف عمر كمال عن الغناء في مصر

عائلته-وعلاقاته-الشخصية-2

نكشف حقيقة وفاة اليوتيوبر السعودي ريان جيلر

112021412148276250065

بسبب ملابسها الجريئة.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بالإعلان عن ديانتها الحقيقية

أخبار متعلقة

127-114121-execution-hanging-driver-egypt-raped-killed-girl_700x400

الإعدام شنقًا لفتاة أرسلت رسوم مسيئة «للنبي محمد» على واتساب