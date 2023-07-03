شاهد.. حارق القرآن يظهر في بث مباشر يرتجف خوفًا ويطالب بحمايته

ناشد
اللاجىء المسيحي العراقي في السويد " حارق القرآن الكريم بستوكهولم " ،
في بث مباشر الحكومة السويدية بحمايته من المسلمين الغاضبين من فعلته ، ويتوسل
لمتابعيه لإيصال خوفه للشرطة .
وظهر
اللاجىء العراقي ، في بث مباشر عبر مواقع التواصل ، وهو في حالة خوف شديد من
التهديدات التي تأتيه من المسلمين الغاضبين الذين استفزهم حرقه نسخة من المصحف
أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي .
وناشد
اللاجىء العراقي الحكومة السويدية بتوفير حماية له ، عقب وصول العديد من التهديدات
بالاعتداء عليه بسبب فعلته ، عقب وصول الكثير من المسلمين لمكان سكنه .
وطالب
متابعيه بمساعدته لوصول صوته إلى الشرطة السويدية ، وذلك بنشر صورته ويكتبون عليها
" نحمل السويد مسئولية حماية " سلوان موميكا "" ، حتى يوفرون
قوات لحمايته ، مٌشيرا إلى أن حياته في خطر وهناك تقصير في حمايته .
حارق القران يترجى وهو يرتجف بمتابعيه الاجانب ان يساعدوه وهو خائف خوف شديد من التهديدات ويطالب الحكومة السويديه بالدفاع عنه بعد وصول بياناته السكنيه لمجموعة مسلمه !" pic.twitter.com/fmOD1vjUva