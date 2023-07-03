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شاهد.. حارق القرآن يظهر في بث مباشر يرتجف خوفًا ويطالب بحمايته

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المتطرف حارق القران
الإثنين، 03-07-2023 11:38 ص

 

 

ناشد اللاجىء المسيحي العراقي في السويد " حارق القرآن الكريم بستوكهولم " ، في بث مباشر الحكومة السويدية بحمايته من المسلمين الغاضبين من فعلته ، ويتوسل لمتابعيه لإيصال خوفه للشرطة .

 

وظهر اللاجىء العراقي ، في بث مباشر عبر مواقع التواصل ، وهو في حالة خوف شديد من التهديدات التي تأتيه من المسلمين الغاضبين الذين استفزهم حرقه نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي .

 

وناشد اللاجىء العراقي الحكومة السويدية بتوفير حماية له ، عقب وصول العديد من التهديدات بالاعتداء عليه بسبب فعلته ، عقب وصول الكثير من المسلمين لمكان سكنه .

 

وطالب متابعيه بمساعدته لوصول صوته إلى الشرطة السويدية ، وذلك بنشر صورته ويكتبون عليها " نحمل السويد مسئولية حماية " سلوان موميكا "" ، حتى يوفرون قوات لحمايته ، مٌشيرا إلى أن حياته في خطر وهناك تقصير في حمايته .

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