الثلاثاء 19 أبريل 2022
توقيت مصر 02:57 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

خبير يكشف كارثة: تسريبات أسفل سد النهضة اوقفت الملء الثالث

زوجة بدر بانون تثير الجدل بالهجوم على حكم مباراة الأهلي والرجاء

دار الإفتاء تحذف منشور «طاعة الزوج» بعد إثارة الجدل

وفاة فنانة شهيرة بعد أداء صلاة الفجر

وفاة شاب أثناء مقلب نفذه أصدقائه برميه بكيس ماء وبيان من النيابة العامة

أول تعليق من صاحبة صورة «الحرم» التي اجتحاحت مواقع التواصل الاجتماعي

أول تعليق لـ إلهام شاهين على الهجوم المسلح على فريق عمل مسلسلها

شاهد.. تسريب مثير للجدل لـ«مرسي» والمرشد عن إبراهيم المعلم

مدرسة مسيحية تعلن إسلامها وتثير ضجة

مظاهرات واشتباكات لليوم الرابع في السويد بعد حرق نسخة من القرآن الكريم

ADS
 

شاهد.. تسريب مثير للجدل لـ«مرسي» والمرشد عن إبراهيم المعلم

625d27fc42360464ef518857
ا
Native
Teads
الإثنين، 18-04-2022 01:08 م
أثار تسريب للرئيس  الراحل محمد مرسي ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حول أشهر رجال الأعمال في البلاد، وجاء ذلك في إطار المسلسل التلفزيوني "الاختيار 3".
وعرض المسلسل تسريبا يجمع محمد مرسي بحضور مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وهو يتحدث عن رجل الأعمال إبراهيم المعلم.
في التسريب يقول مرسي: "أنا مش فاهم إبراهيم المعلم بيعمل إيه.. أنا إبراهيم المعلم ده محيرني بصراحة.. يقعد يتصل بيا ويقولي أنتوا بابا وأنتوا ماما، وأنتوا أنور وجدي.. وبعدين تبص تلاقي النهاردة الكاريكاتير في غاية السوء، مهيج".
ويشير مرسي بحديثه هنا إلى سعي إبراهيم المعلم للتقرب من جماعة الإخوان، وتشبيهه لمحاولاته بأحد الأفلام التي جسد بطولتها الفنان المصري الراحل أنور وجدي مع الطفلة الفنانة فيروز.
ويعد إبراهيم المعلم أحد أبرز الناشرين في مصر والوطن العربي، ورئيس دار الشروق، وهو حائز على جائزة أحسن ناشر والعديد من جوائز النشر مصريا وعربياً ودولياً، كما شارك في إعادة بعث وتأسيس اتحاد الناشرين المصري وترأسه من 1996 إلى 2008.
شاهد بالضغط هنا :
 

إقرأ ايضا

download

خبير يكشف كارثة: تسريبات أسفل سد النهضة اوقفت الملء الثالث

1776620_0

دار الإفتاء تحذف منشور «طاعة الزوج» بعد إثارة الجدل

تفسير-امرأة-تصلي-في-المنام-1

وفاة فنانة شهيرة بعد أداء صلاة الفجر

أخبار متعلقة

تنزيل

تسريب جديد لـ«مرسي» و «الشاطر» يثير الجدل