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شاهد.. أول ظهور لوزيرة الصحة السابقة في حفل بدار الأوبرا

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هالة زايد
Native
Teads
الأحد، 03-07-2022 10:29 ص

شهد حفل أوركسترا بيت العود بالخرطوم، الذي أُقيم أمس السبت بالأوبرا، حضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السابقة، بعد فترة من الغياب.
وحرص عدد من الكتاب والمثقفين والحضور على التقاط الصور مع الوزيرة المستقيلة.
وأُقيم حفل أوركسترا بيت العود بالخرطوم، تحت عنوان "اللحن والأستاذ" لأول مرة بمصر، تحت إشراف الموسيقار العالمي نصير شمة، وبالتعاون مع مؤسسة "دال" الثقافية، على المسرح المكشوف.
وقدم الأوركسترا بقيادة عازف العود الفنان أحمد شمة، باقة من المؤلفات الإفريقية التي قدمها كبار الموسيقيين في القارة السمراء؛ منها "أحب مكان" لبرعي محمد دفع الله، و"عزه في هواك" لخليل فرح، و"نهر الجور" لبشير عباس، وتراث أعمال من غرب السودان، "الطريق إلى شقلاوة" -النوبة- و"ملتقي النيلَين" لنصير شمة، إلى جانب رقصة مجرية للموسيقار الألماني يوهانز برامز.




 

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