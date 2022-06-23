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التضامن تفضح «سيدة الغربية»: معاشها 4 آلاف جنيه ولديها 3 شقق سكنية

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السيدة والوزير
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الخميس، 23-06-2022 09:20 ص


كشفت مصادر داخل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية أن السيدة "أمال علي محمد"  والمعروفة إعلاميا بسيدة واقعة وزير الصحة والتي استوقفته أثناء جولة ميدانية بنطاق محافظة الغربية السبت الماضي في خطاب رسمي أرسل إلي ديوان المحافظة أنها كانت تعمل عاملة بمصنع متخصص في الغزل والنسيج عبر التحري للبرنت التأميني الخاص بها .

وكشفت المصادر- حسب صدى البلد- أن الخطاب المرسل أكد أنها تتقاضي معاش 4 آلاف جنيها ولديها ثلاث شقق بمنطقة الجلاء وآخرتين بمناطق سكنية وسط مدينة طنطا .
في المقابل أكدت مديرية التضامن بالغربية في توصياتها في الخطاب المرسل أن السيدة لا تعد من محدودي الدخل ولا يجوز استحقاقها لشقة سكنية بالإسكان الاجتماعي أو صرف مساعدات شهرية .
وكانت المذكورة في العقد السادس من عمرها  أوقفت  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزارة الصحة والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية للمطالبة بعلاجها علي نفقة الدولة والمطالبة بتوفير مسكن أمن لها .
في المقابل استجاب وزير الصحة لمطالبها فأمر بعلاجها داخل مستشفيات الصحة بالمحافظة موجها بأهمية تحمل نفقة ايجار الوحدة السكنية بالإسكان الاجتماعي علي نفقته الخاصة .
 

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