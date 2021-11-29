شاهد.. أول حفل تخرج جامعي تنظمه «طالبان» بعد سيطرتها على السلطة

الإثنين، 29-11-2021
02:39 م
نظمت أفغانستان
أول حفل تخرج جامعي منذ سيطرة حركة طالبان
على البلاد في
أغسطس الماضي، وتم تسليم طلبة جامعة مدينة قندهار شهاداتهم.
وتسلم نحو 200 طالب وطالبة من مختلف الكليات في جامعة مرويس نيجا الخاصة في
قندهار، شهاداتهم الجامعية مرتدين زي التخرج.
وشوهد الخريجات يجلسن في صف وحدهن بعيدا عن الذكور، مع تغطية وجوههن. وكان
الحفل بحضور مسؤولين من الحركة.
وجاء الحفل رغم أن غالبية الجامعات في أفغانستان
أغلقت أبوابها، منذ سيطرة
طالبان
على الحكم قبل أكثر من 3 أشهر.
يذكر أن طالبان
فرضت الفصل بين الجنسين في قاعات المحاضرات، بالجامعة التي
تأسست عام 2011.