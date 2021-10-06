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شاهد.. أحمد ماهر يكشف عن مشهد لم يتم تصويره ويبكي على الهواء

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الأربعاء، 06-10-2021 11:41 ص


دخل الفنان أحمد ماهر في نوبة بكاء على الهواء أثناء لقاء تلفزيوني بعد تذكره لمشهد من مسلسل ذئاب الجبل.
وقال أحمد ماهر أثناء حواره في برنامج “صاحبة السعادة” على قناة ” دي إم سي””في أحد المشاهد التي لم يتم تصويرها في المسلسل نشبت مشاجرة بيني وبين أحد الشخصيات في السياق الدرامي”.
وأضاف: “وفي هذا المشهد كان من المفترض أن أقوم بقتل الشخصية الأخرى بعد علمي بقتله لحبيبتي وفتح صدره بالسكين وتناول كبده”.
وأرجع “ماهر ” سبب بكائه إلى قسوة المشهد وتقمصه الشديد وإحساسه بـ الشخصيات التي يؤديها.
 

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