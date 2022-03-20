«شافه بياخد 16 مليون في إيده».. ميدو يكشف سبب أزمة طارق حامد بسبب زيزو

الأحد، 20-03-2022
02:07 م
كشف أحمد حسام ميدو
،
مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تجديد عقد أحمد السيد زيزو
لاعب الفريق الأول لكرة القدم
بنادي الزمالك
.
وقال ميدو
في تصريحاته
عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "زيزو
خد 16 مليون جنيه وهو بيمضي ولسه
فاضله 7 مليون لسه مخدهمش بس هياخدهم".
وأضاف: "اللي
شجع طارق حامد
إنه يصر على الشرط الجزائي، بعد ما شاف زيزو
وهو بيمضي وبياخد 16 مليون
جنيه".
واختتم حديثه قائلا:
"في مشكلة كبيرة في سياسة تجديد العقود في الزمالك
ولازم تتعدل، وبرافو على زيزو
ووالده إنهم توصلوا لعرض مميز مع الزمالك
".