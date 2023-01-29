الأحد 29 يناير 2023
توقيت مصر 22:43 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بسبب ما فعلوه داخل المسجد.. القبض على أئمة ومؤذنين سعوديين في قضية صادمة(صور)

أوهمها بعلاجها من السحر واغتصبها.. والمحكمة تقضي بحبسه 8 سنوات

" كل ما اطلب فلوس يغمي عليه".. سيدة تطلب الطلاق بسبب بخل زوجها

الإمارات تسجل أسرع حالة طلاق في 2022

الأهلي يحسم الجدل رسميًا.. هل يشارك «قندوسي» في كأس العالم للأندية؟

"سوء الخاتمة".. مات أثناء ممارسة الجنس مع عشيقته في الشيخ زايد

من نشر فيديو "فضيحة رهف القحطاني".. مفاجأة صادمة من أقرب الناس لها

"يا قليل الحياء".. زوجة تضبط زوجها أثناء مغازلة المهرة البحرينة على الهواء

ماذا قالت في التحقيقات؟.. فرض حراسة على شقتي «أنوش» وأموالها في البنوك

فنان شهير يداعب ياسمين عز: هجيب المأذون.. وترد: احنا إخوات

ADS
 

"سوء الخاتمة".. مات أثناء ممارسة الجنس مع عشيقته في الشيخ زايد

images
ارشيفية
Native
Teads
الأحد، 29-01-2023 01:20 م

 

 

في واحدة من أسوأ النهايات مات رجل أثناء ممارسة الرذيلة مع سيدة على علاقة آثمة بها في منطقة الشيخ زايد بالجيزة، إثر تناوله منشط جنسي.

 

وأصيب الرجل بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء ممارسته العلاقة مع السيدة، حيث رحل في الحال.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل شقة بالشيخ زايد.

 

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تحت إشراف العقيد مروان مشرف أن الجثة لشخص يدعى وليد.ر.ع".

 

التحريات بينت أن المتوفى حضر إلى شقة سيدة تربطهما علاقة آثمة، وتناول جرعة زائدة من منشط جنسي فأصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية فارق على أثره الحياة.

 

نقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

 

إقرأ ايضا

16348686050

أوهمها بعلاجها من السحر واغتصبها.. والمحكمة تقضي بحبسه 8 سنوات

c27be241-divorce-lawyer-riverside-inland-empire-southern-california-attorney

" كل ما اطلب فلوس يغمي عليه".. سيدة تطلب الطلاق بسبب بخل زوجها

615

الإمارات تسجل أسرع حالة طلاق في 2022