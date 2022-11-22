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«سنها كبير».. منتج «جروب الماميز» يكشف سر انسحاب غادة عادل من الفيلم

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غادة عادل
Native
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الثلاثاء، 22-11-2022 03:04 م


كشف المنتج  محمد رشيدي، منتج فيلم "جروب الماميز"، سر انسحاب النجمة غادة عادل من بطولة العمل، نافيا ملاحقتها قضائيا بسبب ذلك.

وذكرت تقارير إعلامية في أكتوبر، أن الشركة المنتجة لفيلم "جروب الماميز" حررت محضراً في قسم الشرطة ضد غادة عادل، تتهمها فيه بالامتناع عن تصوير الفيلم، رغم تقاضيها مقدّم التعاقد.

لكن رشيدي نفى تلك التقارير، وقال في تصريحات لبرنامج "The Insider بالعربي" إن "غادة عادل فنانة عندها خبرة كبيرة جدا، وممكن عندها وجهة نظر لم نفهمها في البداية لكن بعدها فهمت، هي ممكن شايفة إنها كبيرة على الدور (من حيث السن) وعندها حق، لكن مقالتش كده من الأول".

ونفى رشيدي تحرير أي محاضر قضائية ضد الفنانة، بسبب تغيبها عن تصوير العمل، قبل أن تنسحب من الفيلم بشكل نهائي، مضيفا: "أنا شوفت الكلام ده في الأخبار، ومفهمتش إيه الموضوع".
وعقب انسحاب غادة عادل من الفيلم، حلت مكانها الفنانة يسرا اللوزي، فيما يشاركها بطولة العمل: روبي، ودارين حداد، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، والفيلم تأليف إيهاب بليبل وغادة عبدالعال، ومن إخراج عمرو صلاح.


 

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