سقط من الطابق الثالث.. نجاة عمرو الليثي من الموت أثناء لقاء مع عمال على الهواء(فيديو)

الثلاثاء، 19-03-2024
11:30 ص
أظهر فيديو لحظة سقوط الإعلامي عمرو الليثي
، بين فتحات مبنى تحت الإنشاء أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجه "واحد من الناس" الذي يبث في رمضان.
ووثق الفيديو ، الإعلامي وهو يقوم بإجراء مقابلات مع عمال مصريين في نهار رمضان.
وخلال إجراء المقابلات لم ينتبه لوجود فراغ في خرسانة الطابق الثالث فانزلقت قدماه وسقط بداخلها وصرخ طالبا إغاثته "الحقوني".
وذكرت وسائل إعلامية، أن الإعلامي تم نقله إلى المستشفى وخرج بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، بينما طمأن الجمهور بعد ذلك عليه وأنه أصيب بكدمات.