«سعودي».. نجل شقيق «العندليب» يفجر مفاجأة عن أصوله

الخميس، 21-01-2021
07:23 م
محمد فضل
قال محمد شبانة
، نجل شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ
،
إن أصول "العندليب
"، تعود إلى مدينة نجد السعودية.
وأكد "شبانة"، في تصريحات صحفية، أن العندليب
ينتمي
إلى قبيلة بني تميم، وأفخاذه لـ”آل خرافي” و”آل الشيخ”.
وكان محمد شبانة
، كشف عن مفاجأة حول جثمان العندليب
الأسمر،
شاهدها أثناء نقل جثمانه إلى قبر آخر بحضور عدد من المشايخ، وهي أنه لم يتحلل رغم مضي
31 عاما على دفنه.
وأضاف في حوار تليفزيوني،: “ذهبت إلى دار الإفتاء حتى ننقل
جثماني والدي وعمي عبد الحليم بسبب المياه الجوفية، وجلبنا خبراء ومهندسين لكن وجدنا
المياه لم تدخل لهما بسبب الصخور، لكن فضلنا نقلهما”.
وتابع: “نزل شيخ مسجد وشيوخ آخرون القبر.. لقيتهم بيقولي
لازم تنزل علشان تشوف بعينك”، مضيفا: “نزلت وشفت حاجة جميلة، وهي أن عمي عبد الحليم
نايم بشعره الأسود وخدوده وأنفه وأذنيه وكل حاجة زي ما هي سليمة متحللتش”.
وتابع قائلا: “لما سألت قالولي إنه كان بيعمل أعمال خير كتير
جدا، ومش بيحكي عن الحكاية دي لأنه مش بيحب يظهر في الصورة”، مشيرا إلى أنه كان رافضا
الحديث عن تلك القصة.
وأكد أنه سيتم طرح مذكرات صوتية قريبا للعندليب، يذكر فيها
أسباب عدم زواجه من سعاد حسني وبدايته معها، وقصص حبه جميعا، وعلاقاته ببليغ حمدي وعبد
الوهاب وغيرهما.