سعر طائر الفنان أحمد العوضي في مسلسل «ضرب نار»

السبت، 11-03-2023
03:12 م
نسمه عبد الوهاب
ظهر الفنان أحمد العوضي خلال تصوير مشاهده في مسلسل «ضرب نار» مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز بطائر يشبه النسر
على كتفه، في عدة مشاهد، سواء في الشارع وهو يستقل دراجة نارية، أو وهو يمسك به في مشهد آخر
محمد حسني، مدرب ومربي طيور جارحة أن الطائر المشارك مع أحمد العوضي في مسلسله الجديد، وهو «العقاب» وفي يوم من الأيام لم يكن له سعر من الأساس، ولكن مع ظهور عشاق الشو والباحثين عنه أصبح يباع ويشتري بالأموال، موضحًا: «الطائر شكله جميل ومشهور، وعشان كده الناس بتحب تجيبه عشان الشو والعرض وكده، فبدأ يبقى له سعر وحصل مغالاة فيه، وفي ناس بتربيه من غير وعي، وأغلب اللي بيربيه باحثين عن الشو والناس اللي بتفهم بطلوا يربوه عشان هو مهدد بالانقراض»
طائر الفنان أحمد العوضي هو من نوع طائر العقاب.....