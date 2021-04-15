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سعد الصغير يصدم الجميع: كنت بعمل علاقات دون زواج

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سعد الصغير
 
الخميس، 15-04-2021 09:03 م

حل الفنان سعد الصغير ضيفا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".
وسأل شيخ الحارة سعد الصغير "اتجوزت كام مرة عرفي على مراتك" ليرد لازم السؤال ده.. وبعد ذلك قال لم اتزوج ولا مرة عرفي".
وأضاف سعد الصغير، أنه كان يقوم بعمل صداقات بدون ورق عرفي، لـ ترد المخرجة إيناس انت اعترفت قبل كده أنك تزوجت عرفي ليرد مرة أخري كانت نزوات فقط".
ولفت إلى أنه تسبب فى مشكلات كثيرة لـ زوجته ولكنها لم تترك البيت ولا مرة.
وأشار إلى أن زوجته سرها باتع وتعلم بالنزوات التى كان يرتكبها.
 

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