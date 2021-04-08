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«فوق الركبة».. زوجة سعد الصغير الثانية تظهر معه بفستان مثير

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الخميس، 08-04-2021 03:30 م المصريون

مازال إعلان الفنان سعد الصغير زواجه من الفنانة برلنتي عامر، محل جدال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أعلن زواجهما رسميًا قبل أيام على الرغم من أن زوجته الأولى المعروفة بـ"أم محمود" ما زالت على ذمته.
وظهرت الفنانة برلنتي مع زوجها سعد الصغير في فيديو أثار الجدل بسبب ملابسها الجريئة، حيث بدت بفستان فوق الركبة وصدر مفتوح وهما يحتفلان بعيد ميلادها.
وكان سعد الصغير، رد على الانتقادات التي وجهت له في أعقاب إعلان زواجه،بنشر فيديو مع زوجته الجديدة الفنانة بيرلنتي عامر.
وظهر “الصغير” في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، قال خلاله: “بيرلنتي حبيبتي، كل سنة وأنتِ طيبة حبيبة قلبي، مراتي بيرلنتي عامر، بقولك كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبة قلبي، ويا رب نبقى مع بعض السنة الجاية، وعيد ميلاد سعيد حبيبتي، أنتِ وش الخير عليّا، أنتِ كل الدنيا ليّا، حبيبتي أم أدهم”.
وقالت برلنتي عامر زوجة سعد الصغير، إن خطبتهما حدثت أمام الجميع ولا يوجد شيء ليتم إخفاؤه وأن خطبتهم حدثت بعد قصة حب شهد عليها الكثيرون، مشيرة إلى أن الخطبة حدثت في أحد الأماكن المفتوحة، وحضرها عدد من أصدقائهم المشتركين منهم إيهاب توفيق وعمر كمال وقاموا بالغناء والرقص مع سعد.

 

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