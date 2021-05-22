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سر بكاء موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على صن داونز

بكاء موسيماني
بكاء موسيماني
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السبت، 22-05-2021 08:17 م محمد فضل
تداولت بعض الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة لبيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي وهو يدخل في نوبة من البكاء.

ونشر الكثير من مشجعين النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة موسيماني، موضحين أن سبب بكاءه سبه من بعض جماهير فريق صن داونز.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه، بعد تخطي عقبة صن داونز في الدور ربع النهائي للبطولة بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليواصل الأهلي مشواره الناجح في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري أبطال إفريقيا، واستكمال مسيرة تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة للمرة العاشرة في تاريخه.

وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، عن طريق طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، قبل أن ينجح في تحقيق التعادل الإيجابي 1-1 خلال مباراة العودة، التي أقيمت عصر اليوم السبت، وسجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم.

تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في النسخة الجارية يأتي للمرة الـ17 في تاريخ النادي، بعد أن سبق لبطل إفريقيا التاريخي التواجد في المربع الذهبي 16 مرة من قبل.
 

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