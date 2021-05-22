سر بكاء موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على صن داونز

السبت، 22-05-2021
08:17 م
محمد فضل
تداولت بعض الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة لبيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي وهو يدخل في نوبة من البكاء.
ونشر الكثير من مشجعين النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة موسيماني، موضحين أن سبب بكاءه سبه من بعض جماهير فريق صن داونز
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ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه، بعد تخطي عقبة صن داونز
في الدور ربع النهائي للبطولة بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليواصل الأهلي مشواره الناجح في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري أبطال إفريقيا، واستكمال مسيرة تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة للمرة العاشرة في تاريخه.
وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على صن داونز
في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، عن طريق طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، قبل أن ينجح في تحقيق التعادل الإيجابي 1-1 خلال مباراة العودة، التي أقيمت عصر اليوم السبت، وسجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم.
تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في النسخة الجارية يأتي للمرة الـ17 في تاريخ النادي، بعد أن سبق لبطل إفريقيا التاريخي التواجد في المربع الذهبي 16 مرة من قبل.