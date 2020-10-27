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سر الصدمة التي جعلت بطلة مسلسل "يوميات ونيس" تقرر الاعتزال فورا

ونيس
سر الصدمة التي جعلت بطلة مسلسل "يوميات ونيس" تقرر الاعتزال فورا
 
الثلاثاء، 27-10-2020 08:27 ص أحمد عادل شعبان
تحتفل اليوم الفنانة عايدة عبد العزيز بعيد ميلادها رقم 90 وسط حياة حافلة بالأعمال الفنية .

شاركت عايدة عبد العزيز في العديد من الأعمال الفنية وبخاصة في الدراما حيث اشتهرت بالمشاركة في مسلسل "يوميات ونيس" و "ضمير أبلة حكمت" و "أوراق مصرية" و "ملكة في المنفى".

وفي عام 2013 توفي زوجها وحبها الوحيد المخرج أحمد عبد الحليم في ألمانيا ، حيث دخلت في حالة اكتئاب شديدة واعتزلت التمثيل تماما لكن الفنان يحيى الفخراني شجعها لكي تعود مرة أخرى للفن من خلال مسلسل "لهفة" ثم اختفت مرة أخرى.
 

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