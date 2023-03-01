سجن مطرب المهرجانات سامر المدني ووالده 3 سنوات.. خطف وهتك عرض





قضت المحكمة بسجن سامر المدني، مطرب المهرجانات، ووالده وشخص ثالث، لمدة 3 سنوات بتهمة الخطف وهتك العرض والضرب وحيازة سلاح أبيض.

وتعود وقائع القضية إلى أكتوبر العام الماضي، عندما اتهمت ربة منزل سامر المدني بضرب أخيها واحتجازه دون وجه حق بالتعاون مع والده الذي تزوجته سرًا منذ فترة. وذكرت زوجة والد سامر المدني أن المتهمين ضربوا أخيها وصوروه عاريا بغرض معايرته.

واعترف المتهمون بأنهم اعتدوا على الضحية، حال ضبطه أمام منزلهم وأثناء إرساله رسالة سب من تليفونه إلى والدة مطرب المهرجانات.

وكان سامر المدني، الذي يبلغ من العمر 19 عاما، قد أثار الجدل على نطاق واسع قبل أشهر، بعد إعلانه شراء سيارة جديدة "رانج روفر" والتي يصل ثمنها إلى 3 ملايين جنيه- وقتها-، بعدما نشر صورة له بجانب السيارة على حسابه بموقع فيسبوك، ما عرضه للانتقادات.

ودخل سامر المدني مجال المهرجانات الشعبية عام 2019 من خلال إحياء عدد من الحفلات في الملاهي الليلية، كما يحظى بملايين المتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم سامر المدني عددا من المهرجانات الشعبية مثل "أنا عمكم"، و"كتكوتة"، و"أنا محترم مش محترم"، و"بعتني رخيص"، فيما حصد المهرجان الذي قدمه مع عمرو صاصا أكثر من 94 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.



