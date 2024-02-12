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ساويرس يسخر من القبض على رجل بحوزته 240 دولارًا.. ماذا قال؟

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ساويرس
الإثنين، 12-02-2024 12:16 م


علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، بطريقة ساخرة على منشور يفيد بحبس تاجر في مصر، لحوزته 240 دولارا، و2000 ريال سعودي، واتهامه بالاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء".
وكتب نجيب ساويرس معلقا على الخبر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا قائلا: "تاجر نونو في بداية المشوار..هم يبكي بجد..".
وتفاعل نجيب ساويرس مع مستخدمة عبر منصة "إكس"، قالت: "هو الواحد لو فكر يسحب دولارات من البنك عشان مسافر ممكن يتقبض عليه!؟ لول!". فرد ساويرس عليها قائلا: "أه حتى لو معهوش دولارات خالص..".

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