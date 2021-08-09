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ساويرس يتكفل بمصاريف تعليم «فتاة الفتسان»: مالي وأنا حر فيه

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الإثنين، 09-08-2021 09:35 م

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على إعلانه التكفل بمصاريف دراسة فتاة الفستان حبيبة طارق، إن قراره بالتكفل بمصاريف  فتاة الفستان في أي جامعة خاصة لا علاقة له  بموقف رئيس الجامعة أو  الجامعة منها .
وأضاف نجيب ساويرس  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "،  :" مع بداية تعرض الفتاة للتنمر وجدت فتاة ترتدي ملابس محتشمة وهي تمتلك حرية شخصية في ارتداء الحجاب من عدمه ".
وتابع نجيب ساويرس :"  كل واحد عامل نفسه رقيب على الحريات وربنا هو اللي بيحاسب الناس ومفيش حد هيحاسب إنسان زيه ".
وأكمل نجيب ساويرس :"  ما أعلنته ده تصرف شخصي نابع من موقف إنساني وأنا حر في مالي "، مضيفا:"  هذه الفتاة تعرض لحملة ظالمة وأنا بحب اقف مع الضعيف".
ونشرت  حبيبة طارق، المعروفة إعلاميًا بفتاة الفستان، بثا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك" تحدث فيه عن معاناتها في جامعة طنطا وتهديدها بالرسوب في مادتين، إثر حادثتها المشهورة بارتداء فستان داخل الحرم الجامعي.
وقالت  حبيبة : "أنا سقطت في الكلية، ومكنتش ناوية  اكمل فيها ، وهسحب ورقي وأقدمه في جامعة خاصة بالإسكندرية، ولو متقبلتش في مصر هقدم في جامعة بره مصر".
وتابعت: "كل إشاعة طلعت من حد على كرامتى وسمعتي هيتجاب، أنا معايا كل الاسكرين شوت و مش هسيب حقي و حق اهلي و تعبي النفسي .


واستكملت: "عمري ما أذيت حد، أنا بروح الكلية أمتحن وأمشي، وهما طلعولني غشاشة، عشان البنطلون اللي مش لابساه ،موضحة : انا اشتغلت في مجالات كتير و عمري ما عملت مشاكل مع حد.
وأكدت: “في واحدة عندي على الفيس بوك، من أول يوم المشكلة بتاخد صوري على الفيس وتحطوها في جروبات وعليها كلام مش كويس عني، وكلام زي زفت عني، وآخر حاجة وصلتني منها، إني هشيل مادتين، بالفعل أنا شيلت مادتين و كل حاجة بتقولهالي بتحصل بالفعل”.
وأشارت إلى أن عميد الكلية وقف بجانبها في أول الحادثة، إلا أنه تقدم بشكوى ضدها لإثارتها الشغب.
وقالت: "أنا أسحب ورقي وأحضر الباسبور واطلع على أمريكا أو لندن أنا أهلي هناك اصلا، وكل قرايبي بيقولولي تعالي كندا وأمريكا ادرسي عندنا، أنا أصلًا مينفعش أكمل معاكم، لأنه اتقالي لو كملتي في الكلية دي مش هسيسبوكي في حالك ولا هتعدي في النتيجة".
 

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