الأحد، 03-03-2024
10:55 ص
رد رجل الأعمال، نجيب ساويرس
على الإعلامي جابر القرموطي، بعدما طالب الأخير بمنع من يتحدثون عن الرئيس
الراحل جمال عبد الناصر بطريقة لا تجوز. حسب قوله.
وقال جابر القرموطي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "مصري (كبير ف السن) عمل حوار مع منصة عربية من شهرين تقريبا، وقال كلاما لا يليق عن الرئيس
الراحل، جمال عبدالناصر، والنهاردة ترويج لحوار لشخصية كبيرة في السن برده بيقول كلام لا يجوز عن عبدالناصر".
وتابع: "امنعوا الناس دي تتكلم بقي أرجوكم ..دي مش حرية، دا ضرر بالغ ب تاريخنا".
ورد نجيب ساويرس
قائلا: "غريبة إعلامي زيك يحرض على منع الكلام ؟؟؟؟ كل واحد حر في رأيه".
وأضاف: "مفيش حاجة ودتنا في داهية إلا تأليه رؤسائنا !! عيب".