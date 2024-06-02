سافرت مع شابين جمصة.. الأمن يكشف سر اختفاء طالبة الثانوي





كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن واقعة تغيب إحدى الفتيات بالدقهلية وعرض مكافأة مالية لمن يعثر عليها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24/5 الماضى تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من (مالك ورشة- مقيم بدائرة المركز) بغياب كريمته (طالبة) عن مسكنهما.

بإجراء التحريات تبين قيام شخصين (عامل وسائق مركبة "توك توك" - مقيمان بدائرة المركز) "تربطهم علاقة صداقة بالمتغيبة" بإصطحابها إلى مدينة جمصة والإستيلاء على (هاتفها المحمول ، مبلغ مالى).

وعقب ذلك قاما بتوصيلها لمنزل خالتها بدائرة مركز شرطة #بنى_عبيد. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وبحوزتهما الهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليهما..

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت طالبة بالمرحلة الثانوية قد اختفت في ظروف غامضة بعد خروجها من المدرسة خلال فترة الامتحانات قبل نحو أسبوع، في مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وبعد قلق كبير على مصيرها، عرض الأب مبلغاً مالياً كبيراً لمن يدلي بأي معلومات عنها.