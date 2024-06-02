الأحد 02 يونيو 2024
توقيت مصر 14:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قبل ساعات من قرار المركزي.. سعر الدولار يسجل هذا الرقم رسمياً

دعمّت "تكوين".. العثور على طبيبة مصرية جثة هامدة بعد أسبوع من اختفائها في تركيا

فيديو صادم.. مشاجرة بين عروسين أمام المعازيم في حفل الزفاف

الإطاحة ببطلة الفيديوهات الإباحية بالإسكندرية

زيادة 40%.. أسعار الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

إسرائيل توافق على صفقة تشمل إنهاء الحرب على غزة.. تفاصيل

علامة في فروة الرأس تدل على الإصابة بالسرطان

سافرت مع شابين جمصة.. الأمن يكشف سر اختفاء طالبة الثانوي

القبض على سمية نستون صاحبة الفيديوهات المخلة

بلوك جدبد.. أول ظهور لمحمد صلاح في معسكر المنتخب

زيادة 40%.. أسعار الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

2024_2_3_19_40_28_196
h
الأحد، 02-06-2024 11:49 ص


كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سيعقد مؤتمرًا صحفيا خلال الأيام القليلة المقبلة للاعلان عن خطة الوزارة في تطبيق اسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة بعد كشف نسب الزيادة المرتقب تطبيقها بعد مؤتمر الوزير مع فاتورة شهر يوليو.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن الزيادات الجديدة المرتقب الإعلان عنها ستتراوح فى الشرائح الثلاث الأولى بنسب ٣٠ لـ٣٥٪ بينما الشرائح الأخرى تتراوح النسب فيها بنسب مختلفة لن تزيد عن ٤٠٪ ولن تقل عن ٣٠٪ نتيجة الأعباء الاقتصادية التي تتكبدها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حتى تستطيع سداد التزاماتها لوزارة البترول والثروة المعدنية.

وأضاف أن إرجاء زيادة أسعار بيع الكهرباء لعدة مرات تسبب في حدوث فجوة مالية بين سعر التكلفة وسعر البيع، لافتًا إلى أن الدولة كانت ومازالت هدفها عدم تحميل المواطن البسيط أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم لذلك لجأنا لتخفيف الأحمال بدلًا من زيادة الأسعار.

وأكد المصدر، أن تكلفة سعر الكيلووات ساعة حاليًا بعد تحريك سعر الصرف أكثر من مرة بلغت 223 قرشًا، مشيراً إلى أن المواطن بالشريحة الأولى يحاسب على سعر الكيلووات ساعة بـ58 قرشًا وهو ما يعنى أن الدولة تتحمل 74% من قيمة فاتورة استهلاك المواطن.

إقرأ ايضا

حح

دعمّت "تكوين".. العثور على طبيبة مصرية جثة هامدة بعد أسبوع من اختفائها في تركيا

خخ

فيديو صادم.. مشاجرة بين عروسين أمام المعازيم في حفل الزفاف

513704Image1

الإطاحة ببطلة الفيديوهات الإباحية بالإسكندرية