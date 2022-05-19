زوج«ماري مجدي» يكشف سبب ضربها بالشومة بوحشية أمام النيابة

الخميس، 19-05-2022
11:37 ص
اعترف المتهم
بالتعدي على زوجته "ماري مجدي
" التي تصدرت الترند بهاشتاج "انقذوا
ماري مجدي
"، بشومة
في الشرابية، بالواقعة التي أثارث غضبا واسعاً على وسائل التواصل
الاجتماعي، وأقر بالفعل أنه الشخص الذي ظهر في الفيديو الوحشي.
وبرر المتهم
فعله "المروع" في التحقيقات أنه ارتكب ذلك بسبب كثرة مشاكلها وافتعالها لمواقف
تتسبب فى مضايقته باستمرار.
وكشف التقرير
أن المجني عليها "م.م " التي تعدى عليه زوجها بشومة
في الشرابية أنها مصابة
بجرح قطعي في الرأس وكدمات في أنحاء جسدها واشتباه في كسر بإحدى ذراعيها نتيجة ضرب
الزوج لها.
وكلفت النيابة
المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء المجني عليها لسماع أقوالها،
كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على الواقعة وكشف ملابساتها بالكامل لمعرفة
سبب التعدي عليها بهذه الصورة الوحشية.
وشغل فيديو
صادم يظهر ضرب
رجل لزوجته بوحشية منقطعة النظير، آلاف المغردين، خلال الساعات الماضية،
عقب تداول المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب ناشطون
المجلس القومي للمرأة والنائب العام بالتدخل لإنقاذ ماري مجدي
ونيس، التي كادت تلقى
حتفها بسبب ذلك الاعتداء، فيما تصدر هاشتاج #انقذوا_ماري_مجدي منصات التواصل، ونعتذر
عن نشر الفيديو نظرا لوحشيته.