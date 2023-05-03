الأربعاء 03 مايو 2023
توقيت مصر 14:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعدما حملت منه.. رجل أعمال مصري يتزوج فنانة تركية (صور)

تهز دولة عربية.. سيدة تشعل النار في زوجة ابنها الحامل

ماذا قال "الخطيب" بعد اعتذار الزمالك عن السوبر؟

طفلة تقود والدها إلى حبل المشنقة بالشرقية.. عاشرها حتى حملت منه!

نهاية مروعة.. استغلت سجن زوجها وخانته وأنجبت سفاحًا وابنتها تفضحها

البلوجر هبة السيد تصدم الجميع: "اكتشفت علاقة جنسية بين ابني وشقيقته"

38 جنيهًا.. سعر الدولار يتراجع في السوق السوداء ويستقر بالبنوك

بسبب ما حدث بعد نجاح جعفر العمدة.. هالة صدقي تتقدم ببلاغ للنائب العام

وفاة المستشار عبدالله عصر رئيس "تشريعية" مجلس الشيوخ

علاقة جنسية.. المؤبد لمُسن قتل خمسينية في الدقهلية وزوجها يفجر مفاجأة

زوج قاتلة طفلها وأكل جزء من جثته في الشرقية يخرج عن صمته

تنزيل
المتهمة
الأربعاء، 03-05-2023 09:47 ص

 

خرج زوج قاتلة طفلها وأكل أجزاء من جثته بعد طهيها في الشرقية، عن صمته ليكشف تفاصيل جديدة بشأن الجريمة البشعة التي ارتكبتها زوجته.

 

وقال محمد سعد، إن زوجته حرمته من رؤيته طفله، مشيرا إلى أن زواجه استمر لمدة 3 سنوات ونصف العام فقط.

قضية خلع

وأوضح أن المشاكل الزوجية بدأت بينهما بسبب إصرار زوجته على الانتقال معه إلى منزلها الذي حصلت عليه من ميراث والدها، ورفضه الأمر، مبينا أنها رفعت عليه قضية خُلع بسبب ذلك.

رؤية طفله

وتابع أن زوجته انفصلت عنه وسكنت وحدها، ومنعت من رؤية طفله، لافتا إلى أن آخر مرة شاهد الصغير فيها كان في رمضان، وأنه علم بما حدث لابنه من أخيه بعدما اتصل به لإبلاغه بما حدث.

 

إقرأ ايضا

133-140743-egyptian-billionaire-turkish-star-4

بعدما حملت منه.. رجل أعمال مصري يتزوج فنانة تركية (صور)

Capture

طفلة تقود والدها إلى حبل المشنقة بالشرقية.. عاشرها حتى حملت منه!

2018_4_4_15_35_9_466

نهاية مروعة.. استغلت سجن زوجها وخانته وأنجبت سفاحًا وابنتها تفضحها

أخبار متعلقة

تنزيل

جد الطفل الذي قتلته أمه وأكلت جزء من جثته يكشف تفاصيل مروعة