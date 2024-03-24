زوجي يجبرني على الجماع في نهار رمضان!.. داعية يرد





زوجي يجبرني على العلاقة في نهار رمضان.. ماذا أفعل وهل عليّ كفارة؟.. سؤال تلقاه الدكتور السيد سعيد الشرقاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ليرد كاشفا عن حكم الجماع في نهار رمضان، وهل على الزوجة كفارة أو قضاء في مثل تلك الحالة.

في رده، عبر مقطع فيديو صغير نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد الشرقاوي أن علاقة الرجل بزوجته ربنا -سبحانه وتعالى- أحلها لهما من بعد غروب الشمس إلى قبيل صلاة الفجر، وللزوج أن يفعل ما يشاء في هذا الوقت من العلاقة الزوجية، مستشهدا في ذلك بقول الله- تعالى- في سورة البقرة: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ".

وأكد الأستاذ بالأزهر أن الإصرار على هذا الفعل كبيرة من الكبائر وذنب عظيم في رمضان، لافتا إلى حديث رجل في زمن النبي-صلى الله عليه وسلم- وجامع زوجته مكرهة في نهار رمضان، فلما تاب وأراد أن يعود إلى الله، فذهب للنبي وقال يا رسول الله: هلكت وأهلكت، فقال له النبي وما أهلكك، فقال الرجل وقعت على زوجتي في نهار رمضان".. أي هو فعل كبيرة مهلكة وذنب عظيم.

وأكد الشرقاوي أن على الزوجة في هذه الحالة الإمساك بقية اليوم، وعليها القضاء، وفق رأي الجمهور، وعلى الزوج التوبة والكفارة وهي صيام شهرين متتابعين عن كل يوم، وإن لم يستطع الصيام لعلة أو لمرض فالواجب عليه أن يطعم 60 مسكينا عن كل يوم.