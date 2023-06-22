زوجة خالد يوسف: مش بغير عليه خالص.. والبنات حواليه عشان عايزين يشتغلوا

قالت شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، إنها الوحيدة التي تقوم بالرسم على السيارات، فهي رسامة تجريدية، ورسمت من قبل على سيارة ودخلت سباق الفورمولا وفازت، مشيرة أنها لم تشعر بالخوف على الإطلاق، «لو خفت من الريشة مش هقدر أملكها، وده معترج حب يا اما اللون يتحول إلى عدو ويهجرك أو يكون حبيب لما تقربي منه».

وكشفت «شاليمار» عن سبب تسمية ابنتها على إسمها خلال لقائها مع الإعلامية سهير جوة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة: «والله مش أنا اللي اخترت الاسم لبنتي، لكن اللي اختاره خالد يوسف، عمل أنه رومانسي، واتفاجئت بيه بيكتب اسمها شاليمار، وهو فعلا كان وقتها رومانسي، أيام الرومانسية».

وأكدت شاليمار أنها لا تغير على زوجها المخرج خالد يوسف بالرغم من تواجد بعض البنات حوله من أجل الحصول على فرصة من أجل التمثيل، قائلة: «لا خالص أنا مش بغير، أغير عليه ليه ده هو اللي بيغير، وكون أن في بنات بتقرب منه لأن ده مجاله، أنا متجوزتش شيخ مسجد أنا اتجوزت مخرج، وهو اتجوز رسامة، هو حواليه ناس كتير والرسامة حواليها ناس كتير، وعن قناعة ارتبطنا ببعض، وأنا أصلا شخص مش غيور ودي من مواصفات برج الدلو».