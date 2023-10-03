زواج تامر عاشور من إعلامية شهيرة ويمنع وسائل الإعلام من الحضور

الثلاثاء، 03-10-2023
05:13 م
بات المطرب تامر عاشور
على بعد خطوات من إتمام زواجه من الإعلامية نانسي نور، بعد أشهر من إنهاء إجراءات الطلاق من زوجته السابقة.
وتحدث مصدر مقرب من الفنان عن تفاصيل الزفاف، موضحا أن زواج عاشور ونانسي المذيعة في قناة "إكسترا نيوز" سيكون خلال شهر أكتوبر الجاري.
ونقلت وسائل إعلام عن المصدر قوله إن عاشور قرر إقامة حفل زفاف ضخم للاحتفال بزفافه يحضره الأصدقاء خلال الأيام المقبلة، لكن دون دعوة وسائل الإعلام.
وقبل أشهر قليلة، أنهى تامر عاشور
زواجه الأول من سمر أبو شقة بإعلان الطلاق رسميا، بعد 6 سنوات من الزيجة التي أثمرت عن ابنته الوحيدة "أيام".
وكان عاشور أعلن زواجه من سمر في عام 2017، لكنهما انفصلا عنها بعد شهر تقريبًا لعدم وجود تفاهم بينهما، ثم عاد لها مجددا في منتصف عام 2018 ورزقا بابنتهما "أيام" قبل أن تنهي الخلافات والمشاكل زواجهما.
ونانسي نور شابة مصرية، تخرجت في كلية إعلام القاهرة عام 2012، وبدأت حياتها المهنية بالمشاركة في برنامج "عز الشباب" الذي أذيع عبر قناة روتانا مصرية.
ثم انتقلت نور إلى قناة CBC إكسترا، وقدَّمت العديد من البرامج أبرزها: "هذا الصباح"، و"هنا العاصمة"، و"ما وراء الحدث"، كما شاركت في تقديم العديد من الفعاليات أهمها جلسة ختام "منتدى شباب العالم" عام 2019، ومؤتمر "حياة كريمة" عام 2021، وجائزة دبي للإعلام لهذا العام.